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Согласно данным военного эксперта Юрия Кнутова, российским системам радиоэлектронной борьбы становится сложнее воздействовать на украинские беспилотные летательные аппараты.

Новая начинка делает украинские дроны менее уязвимыми, поскольку меняются радиочастоты и появляются новые каналы управления и навигации. Раньше российские РЭБ без труда выводили из строя беспилотники ВСУ, но сейчас это дело усложнилось.

Тем не менее, специалисты смогут доработать аппаратуру, чтобы эффективно воздействовать на беспилотники противника. Армия Украины делает ставку на использование большого количества личного состава и дронов, однако в остальных параметрах проигрывает России.

Кнутов отметил, что сейчас украинская армия сосредоточена на использовании авиабомб, у которых есть собственные элементы управления.

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