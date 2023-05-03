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Читатели китайского ресурса «Гуаньча» жестко высказались по поводу заявлений главы Генштаба США генерала Марка Милли о том, что Соединенные Штаты Америки намерены избежать возникновения прочного альянса между Россией и Китаем.

Пользователи отметили, что американский военачальник опоздал с опасениями, поскольку партнерство между Россией и Китаем уже есть и оно имеет крупные масштабы.

Они также раскритиковали правительство Соединенных Штатов Америки за то, что Вашингтон накачивает Киев оружием и оказывает давление на Китай в Тайваньском вопросе, но при этом пытается предотвратить союз России и Китая против США.

Один из пользователей портала спросил, можно ли вылечить «острую форму шизофрении» у главы Генштаба Америки.

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