Читатели китайского ресурса «Гуаньча» жестко высказались по поводу заявлений главы Генштаба США генерала Марка Милли о том, что Соединенные Штаты Америки намерены избежать возникновения прочного альянса между Россией и Китаем.

Пользователи отметили, что американский военачальник опоздал с опасениями, поскольку партнерство между Россией и Китаем уже есть и оно имеет крупные масштабы.

Они также раскритиковали правительство Соединенных Штатов Америки за то, что Вашингтон накачивает Киев оружием и оказывает давление на Китай в Тайваньском вопросе, но при этом пытается предотвратить союз России и Китая против США.

Один из пользователей портала спросил, можно ли вылечить «острую форму шизофрении» у главы Генштаба Америки.