Атаку беспилотников ВСУ на российскую столицу, произошедшую утром 30 мая, прокомментировали многие военные эксперты. По словам главы комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника, бывший заместитель министра обороны Андрей Картаполов, противник смог осуществить свой замысел из-за огромных размеров России. Он подчеркнул, что у беспилотников есть возможность найти лазейку и пролететь в обход средств ПВО. Также он посоветовал российским компаниям самостоятельно решить вопрос по закупке систем противовоздушной обороны с беспилотниками, так как Министерство обороны должно прикрывать государственные и важные военные объекты.

В то же время генерал-лейтенант ФСБ Александр Михайлов высказал категорическое несогласие по поводу предложения Картаполова о возможности вооружения российских компаний средствами ПВО. По его словам, системы противовоздушной обороны защищают не только военные объекты, но и мирное население страны. Михайлов также уверен, что дроны были запущены не с территории Украины, а с России.