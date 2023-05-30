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Атаку беспилотников ВСУ на российскую столицу, произошедшую утром 30 мая, прокомментировали многие военные эксперты. По словам главы комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника, бывший заместитель министра обороны Андрей Картаполов, противник смог осуществить свой замысел из-за огромных размеров России. Он подчеркнул, что у беспилотников есть возможность найти лазейку и пролететь в обход средств ПВО. Также он посоветовал российским компаниям самостоятельно решить вопрос по закупке систем противовоздушной обороны с беспилотниками, так как Министерство обороны должно прикрывать государственные и важные военные объекты.

В то же время генерал-лейтенант ФСБ Александр Михайлов высказал категорическое несогласие по поводу предложения Картаполова о возможности вооружения российских компаний средствами ПВО. По его словам, системы противовоздушной обороны защищают не только военные объекты, но и мирное население страны. Михайлов также уверен, что дроны были запущены не с территории Украины, а с России.

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