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Российские бойцы занимаются «инвентаризацией» военных объектов ВСУ на освобожденных территориях в Бахмуте (ранее Артемовск). Корреспондент «Известий» побывал в подземных шахтах и показал сотни ящиков со стрелковым оружием украинской армии.

Склады с оружием вооруженных сил Украины находятся в соляных шахтах Бахмута, которые расположены на глубине более 150 метров под землей. Помещения для хранения оружия под землей были построены еще в советское время, а степень их защиты позволяет пережить удар ядерным оружием.

Всего под землей хранятся тысячи единиц различного стрелкового оружия. Большая часть обнаруженного здесь оружие рассчитана на использования популярного винтовочного патрона, являющегося основным в современной армии России, 7,62 на 54 мм. Также на складах присутствует огромное количество пистолет-пулеметов времен ВОВ, таких как советские ППШ, ППС и американские пистолет-пулеметы Томпсона.

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