Как сообщает АиФ, американский изобретатель и миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск во время своего интервью изданию Daily Star заявил, что искусственный интеллект (ИИ) заключает в себе не только величайшие блага для людей, но и смертельную опасность для всего человечества. Однако спрогнозировать возможное будущее предприниматель не берется, так как это невозможно из-за стремительного развития новых технологий.

По мнению Маска, новые технологии являются «обоюдоострыми», ведь они могут как обеспечить улучшение жизни людей, так и привести к плачевным последствиям в случае, если все пойдет не по плану. Самый негативный вариант к чему может привести ИИ – это уничтожение всего человечества на планете Земля. Илон выразил надежду на то, что шанс на негативный результат невелик, однако он все еще есть. Поэтому, по словам Маска, необходимо свести к минимуму вероятность того, что с ИИ произойдет что-то не так.

Напомним, что Илон Маск недавно подписал петицию института Future of Life, в которой содержатся призывы о временном запрете обучения систем мощнее, нежели ChatGPT-4.