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Представитель Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат сообщил, что отсутствие данных о сбитых российских самолетах и вертолетах в районе боевых действий не говорит об отсутствии системы ПВО и боевой авиации у ВСУ, а скорее указывает на нежелание российских пилотов подлетать близко к зонам работы украинской ПВО.

Зенитные комплексы, которые действуют в зоне линии соприкосновения, надежно защищают украинское небо от российских летательных аппаратов. По мнению спикера ВСУ, они опасаются подлетать близко к районам, которые находятся под контролем ПВО ВСУ.

По словам Игната, для установления полного контроля над воздушным пространством украинским войскам требуются современные истребители типа F-16, которые позволят Воздушным силам ВСУ эффективно сбивать российские самолеты и ракеты.

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