Сервис просмотра видеороликов YouTube, принадлежащий компании Google, приступил к тестированию новой функции, призванной запретить пользователям просматривать видео с активированным блокировщиком рекламы. Видеосервис будет предлагать пользователям оформить платную подписку YouTube Premium, либо все-таки просмотреть рекламный ролик.

Данная функция пока находится на стадии разработки и является экспериментом разработчиков. Напомним, что большинство сервисов от Google являются бесплатными для пользователей, поскольку компания получает основной доход от показа рекламы на своих сайтах. Поэтому разработчики американского IT-гиганта ведут постоянную борьбу с блокировщиками рекламы.

Например, с января 2023 года новая версия популярного браузера Google Chrome должна была использовать систему расширений Manifest V3. Данное решение позволит компании сделать работу текущих версий блокировщиков рекламы бесполезной. Однако запуск обновлений был отложен, поскольку разработчики все еще вносят изменения в новую систему и изучают отзывы тестировщиков.