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Валерий Залужный, возглавляющий украинские Вооруженные силы, сообщил о ночном ракетном нападении, которое произошло на территории страны.

По его словам, в районе Оленегорска (Мурманская область РФ) было запущено девять ракетоносцев Ту-95 и два Ту-160 вылетели со стороны Каспийского моря.

Всего было запущено 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555. Согласно данным, 15 ракет были предположительно сбиты украинской системой противовоздушной обороны, но местонахождение оставшихся трех ракет пока неизвестно.

Кроме того, была зафиксирована серия мощных взрывов в Киеве и Павлограде Днепропетровской области, в результате которых часть населения вынуждена прятаться в метро.

Дополнительной информации о ситуации не предоставляется.

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