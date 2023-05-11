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О необходимости призыва на военные сборы рассказал Герой России, председатель президиума «Офицеров России» и генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, но фоне боевых действий в зоне СВО, это является просто необходимым.

Генерал отметил, что резервисты должны быть подготовлены должным образом. Подготовка позволяет вспомнить ранее полученные военные навыки, освоить обращение с новыми видами оружия, обучиться тактике действий.

По словам Липового, в случае мобилизации, резервисты будут уже подготовлены. Таким образом, будет экономиться время на обучение. «Нам необходим готовый резерв на тот случай, если география спецоперации будет расширена», – заявил офицер. Он также подчеркнул, что произойти негативного сценария не должно, однако готовыми нужно быть ко всему.

Российский офицер также отметил, что новая волна мобилизации будет возможна в том случае, если сильно изменится ситуация в зоне проведения спецоперации.

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