Видеозапись задержания 34-летнего жителя Республики Крым, которого обвиняют в государственной измене, опубликовало РИА Новости, ссылаяь на ФСБ России.

На кадрах показан момент, когда сотрудники спецслужбы входят в частный дом и осуществляют задержание подозреваемого. Затем его выводят из жилища и надевают наручники надевают. Подозреваемого далее сажают в служебный автомобиль.

В процессе задержания силовики также осмотрели его ноутбук. Видео демонстрирует момент доставки мужчины в Лефортовский районный суд Москвы.

По информации, предоставленной ФСБ, задержанный использовал чат-бота в Телеграм для передачи разведывательных данных о передвижении военной техники российских Вооруженных сил на Украину.