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Российская Федеральная служба безопасности опубликовала видеокадры, демонстрирующие задержание украинских диверсантов, которые готовили теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Ранее об их задержании уже проинформировали в спецслужбах.

Как сообщается, руководило деятельностью украинской диверсионной группы Главное управление разведки украинского Минобороны, в том числе через посредницу, которая в настоящее время находится на территории Финляндии.

Отмечается, что в процессе задержания сотрудники правоохранительных служб России изъяли стрелковое оружие и взрывчатые вещества. Одной из задержанных является женщина.

Как сообщали в ФСБ России, в отношении задержанных украинских диверсантов возбуждено уголовное дело в соответствии с УК РФ.

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