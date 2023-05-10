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В эфире тв-канала Царьград финский политолог Маркку Сийра рассказал, что Финляндия оказалась в ловушке после присоединения к НАТО, так как это произошло не для обеспечения безопасности страны, а с целью продвижения политических интересов Америки.

Сийра отметил, что власти Финляндии не проводили референдума по данному вопросу, а это значит, что финны были преданы. Политик обвинил СМИ в том, что они долгое время «закидывали» в общество Финляндии ложь об «агрессии» со стороны России, чтобы граждане Финляндии беспрекословно принимали западный нарратив обо всех событиях в мире.

Напомним, что Финляндия вошла в состав НАТО в апреле 2022 года. В свою очередь, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Хельсинки должны самостоятельно решить, нужно  размещать натовское оружие на территории их страны или нет.

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