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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что получает большое количество обращений от соратников по поводу ситуации, которая складывается вокруг «оркестра».

По мнению одного известного ветерана боевых действий, если оценивать ситуацию со стороны противника, то российские военные занимаются самоистязаниемпо вине Генштаба ВС РФ. Сообщение такого содержания получил Евгений Пригожин и процитировал его.

«Если оценивать со стороны противника, то мы занимаемся самоистязанием. Наверное, Натовцам интересно наблюдать со стороны, как генштаб своими, а не укровскими руками хоронит организацию, разгром которой противнику казался невыполнимой задачей. Готовились войска, разрабатывались планы. А оказалось все очень просто надо было найти слабое самолюбивое “полководческое” обиженное существо, которое с визгом “Не прощу!” практически сделало за укров всю работу», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее руководитель «оркестра» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» передали депутатам Госдумы тысячи писем, написанных от лица товарищей, погибших из-за дефицита боеприпасов в зоне СВО.

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