Уничтожение зенитно-ракетного комплекса Patriot привело и к гибели персонала, который осуществлял управление ЗРК. Поэтому нет никаких сомнений в том, что армия США потеряла своих военнослужащих, рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что полностью уверен в наличии американских бойцов на Украине. Они по контракту работают с отдельными видами вооружения. В том числе, и с комплексами Patriot. Поэтому в результате удара по ЗРК гиперзвуковой ракетой “Кинжал” все они были ликвидированы, цитирует Макгрегора РИА Новости.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что на немецкую авиабазу “Рамштайн” отправлены гробы с телами американских военных, обслуживающих уничтоженный зенитно-ракетный комплекс Patriot.При этом официально гибель военнослужащих ВС США не подтверждена.