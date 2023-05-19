Удар по Киеву в ночь на 17 июня не только уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot, но и привел к гибели нескольких американских военных, гробы с телами которых уже отправлены на немецкую авиабазу “Рамштайн”. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал изданию “Московский комсомолец”, что именно они управляли ЗРК.

Аналитик отметил, что удар гиперзвуковой ракеты “Кинжал” уничтожил две батареи хваленого “Пэтриота”, что вызвало переполох в Пентагоне. Специалисты военного ведомства тут же собрали совещание на котором обсудили меры по возвращению комплекса в строй. Ведь его уничтожение является мощным ударом по репутации всего американского оружия.

Решили проблему просто – разукомплектовали еще две батареи, имевшиеся в распоряжении Киева, которые теперь не работоспособны. Помимо этого в США заявили о компенсациях семьям погибших военных, но это обещание никак не относится к украинцам. Так как комплексами управляют американские военные.

“На следующий день после того, как был нанесен удар, “труповозки” прошли через границу в Рамштайн”, – заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники.