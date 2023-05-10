Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию «Аргументы и факты» прокомментировал заявление Киева и Пентагона об уничтожении российской гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал» зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Он отметил, что эти слухи полностью удовлетворили потребности обеих сторон – Соединенным Штатам очень хотелось побыстрее отчитаться от хоть каких-нибудь успехах весьма посредственного ЗРК, а Киеву – порадовать граждан новыми «достижениями».

На самом деле ЗРК «Пэтриот» не в состоянии сбивать гиперзвуковые ракеты, отметил эксперт.

«Помните фразу из “Покровских ворот”: “Догнать Савранского — это утопия”? Вот из этой же серии якобы сбитая российская ракета “Кинжал” американским комплексом “Патриот”. Образно говоря, скорость пука не может опередить скорость гиперзвука. У “Кинжала” скорость на участке поражения составляет более четырёх тысяч метров в секунду. Для понимания — от моего родного Смоленска до Москвы, а это 370 километров, “Кинжал” долетит за одну минуту и десять секунд. Пирожок прожевать не успеешь за это время, не то что захватить цель, определить её координаты, подготовиться к пуску и собственно сам пуск произвести», – пояснил Шурыгин.

Он допустил, что Patriot успел обнаружить летящую на цель ракету «Кинжал», но сбить ее он не мог ни в коем случае. Х-47 летит к цели на огромной скорости и при этом еще и маневрирует, что полностью исключает возможность ее уничтожения.