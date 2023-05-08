Министерство национальной обороны Литвы обнародовало планы крупных закупок вооружений, согласно которым в ближайшее десятилетие на эти цели намечено потратить около 3,1 миллиарда евро на закупку военной техники, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в связи с обнародованием его министерством проекта программы дополнительных закупок вооружений заявил, что развитие военного арсенала является одним из ключевых приоритетов Литвы на ближайшие годы.

«Программа включает широкомасштабную модернизацию вооруженных сил страны, включая приобретение системы ПВО средней дальности NASAMS, высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, боевых машин пехоты Boxer Vilkas, легких тактических бронированных автомашин JLTV, самоходных гаубиц PzH-2000 и Ceasar, тактических беспилотников и других вооружений, в числе которых особое место уделено боеприпасам», – отмечает Defense News.

По данным министерства обороны Литвы, реализация новой программы по закупке 120 колесных боевых машин пехоты (БМП) Boxer Vilkas «будет означать более чем двукратное увеличение парка современной бронетехники литовской армии».

Defense News напоминает, что в 2016 году Вильнюс заключил сделку на поставку 88 БМП Boxer в варианте Vilkas («Волк») с их производителем – немецко-голландским консорциумом Artec, сформированном крупными военными корпорациями Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall Landsysteme и Rheinmetall Defense Nederland BV. Общая стоимость приобретения составила около 385,6 млн евро.

К настоящему моменту исполнение этого контракта подходит к завершению. «Большинство наших «Боксеров» уже в Литве. Последние 23 машины, закупленные для литовской армии, прибудут в Литву этим летом», – сказано в сообщении министерства обороны Литвы.

Следует отметить, что литовское военное ведомство теперь называет это приобретение «первым этапом» программы закупки боевых бронированных машин Boxer для оснащения своей армии. По предварительным данным, контракт на приобретение еще 120 новых бронемашин может быть подписан этой осенью.

Согласно данным официального сайта литовской армии Lietuvos kariuomenė, БМП Boxer Vilkas имеют в качестве вооружения 30-мм скорострельные пушки Mk44 Bushmaster II американского производства, 7,62-мм пулемет и противотанковые ракеты Spike LR израильского производства.

Обнародование планов будущих масштабных закупок вооружений для литовской армии по времени пришлось на самый канун крупных военных учений НАТО «Железный волк 2023-1», которые стартуют на территории Литвы 8 мая. В двухнедельных маневрах примут участие около 3500 военнослужащих и 600 единиц боевой техники из Литвы и одиннадцати других стран НАТО (Бельгии, Чехии, Великобритании, США, Канады, Хорватии, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии).

Как поясняет Lietuvos kariuomenė, это является составной частью ежегодной серии «тренингов» по боевому развертыванию дислоцированной в Литве так называемой «боевой группы передовых сил НАТО», с участием также пехотного батальона «Вайдотас» литовской армии. Основные действия текущих учений будут происходить на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе, расположенном вблизи автомагистрали Каунас-Вильнюс и примерно равно удаленном (на 170-180 км) от границ Республики Беларусь и Калининградской области России.