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Бывший храм Украинкой православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Симферополе по решению Арбитражного суда Республики Крым будет передан Русской православной церкви. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Согласно данному сообщению, управлением Крымской епархии УПЦ КП не было приведено учредительной документации в соответствии с российским законодательством и не было внесено нужных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Исходя из этого, данная организация является нелегитимной на территории Российской Федерации.

А так как официальные учреждения не имеют права заключать договор с незарегистрированными организациями, то собственником здания храма, расположенного в Симферополе по улице Севастопольская 17, Министерством имущества Республики Крым был подан иск в Арбитражный суд в 2019 году о расторжении договора аренды. 11 мая 2023 года, сотрудниками Федеральной службы приставов и представителями Минимущества решение суда было приведено в исполнение. Из сообщения пресс-службы ведомства стало известно, что храм будет передан Руской православной церкви.

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