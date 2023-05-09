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Издание «Русская весна» в канале Telegram сообщает, что позиции украинских националистов в Бахмуте были обстреляны зажигательными снарядами при помощи РСЗО «Град». Удары нанесли бойцы частной военной компании «Вагнер».

Обстрел длится уже третий день и направлен на район, где сосредоточены силы неприятеля. По данным издания, видео обстрела зажигательными снарядами было снято украинскими военными, а обстановка напоминает «огненный дождь».

Предполагается, что для обстрела были применены реактивные боеприпасы 9М22С.

Военные российских Вооруженных сил продолжают выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции на территории Украины, начатой в феврале 2022 года по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.

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