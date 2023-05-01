Согласно источнику в экстренных службах, за последние сутки Вооруженные силы Украины выпустили около ста боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.

В результате обстрела со стороны украинских националистов были поражены 10 населенных пунктов, среди которых Алешки, Голая Пристань, Новая Збурьевка, Саги, Крынки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Каховка и Каховка. Всего было выпущено 97 боеприпасов.

О пострадавших и разрушениях в результате ударов на данный момент нет информации.

Ранее сообщалось о повреждении оборудования на городской электроподстанции и линии электропередачи, расположенных в Новой Каховке, в результате ударов ВС Украины.