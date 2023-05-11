Авторы скандальной проекции к 9 Мая извинились за сомнительное изображение

Администраторы сообщества «Питер Читает» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали извинения по проекции с «офицером вермахта». Они отрицают, что их акция как-то связана со стилистикой нацистской Германии.

Инсталляцию «Питер Чтит» разместили на фасадах четырех зданий в историческом центре Петербурга, а также на разведенном Троицком мосту. Изображение солдата напомнило многим горожанам немецкого офицера из-за формы. Однако авторы акции опровергли какую-либо связь с нацистской Германией.

По их словам, дизайнеры использовали для создания светопроекции нейросеть. В их запрос вошли англоязычные фразы: victory day, family meeting of a soviet soldier, soviet poster style, minimum details.

«Инсталляция «Питер Чтит» задумывалась и была сделана только с любовью и уважением к этой дате. Никогда и ни у кого не было и мысли осквернить память, задеть чувства горожан и создать провокацию», – написано в публикации сообщества «Питер Читает».

Пользователи негативно восприняли извинения активистов. Один из петербуржцев указал, что они пытаются компенсировать «нехватку мозгов искусственным интеллектом».

Отметим, что первоначальный проект «Петербург Читает» был организован библиотекой им. Маяковского. Однако сейчас учреждение не имеет отношения ни к сообществу, ни к инсталляции. Единственным, кто мог согласовать акцию, является Комитет по печати Петербурга.

«Мне почему-то кажется, что в библиотеке к этому не имеют отношения. Это, вероятно, что-то другое, может быть Комитет по печати. «Петербург Читает» – это наш был проект, библиотеки Маяковского, он у нас уже закончился 2 года назад», – пояснила сотрудница библиотеки изданию «Петербург Ньюс».

Напомним, проекция появилась в ночь на 9 мая. Акция вылилась в скандал, так как петербуржцы увидели на изображении семью из нацистской Германии. Некоторые горожане предположили, что фотографию использовали из-за невнимательности, а другие увидели в этом сознательную провокацию, раскритиковав при этом губернатора Петербурга Александра Беглова.