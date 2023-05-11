По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области по позициям ВСУ были нанесены удары планирующими авиабомбами.

Он сообщил, что Воздушно-космические силы РФ ударили по украинским складам и ангарам с военной техникой и боеприпасами.

Рогов также отметил, что днем в четверг украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов в районах прифронтовой зоны области. Под ударом оказались Васильевка, Ивановка, Большая Белозерка и Днепрорудное.

По его словам, в результате обстрела в Васильевке были повреждены складские помещения. Также снаряды, выпущенные украинскими Вооруженными силами попали в частные жилые дома и здание морга.