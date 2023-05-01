Пользователи социальной сети Twitter выразили недовольство перевоплощением президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Темного Брэндона, что вызвало волну критики, пишет РИА Новости.

Ранее Илон Маск опубликовал на своей странице отрывок выступления Байдена на ужине, который был организован для корреспондентов Белого дома. Там лидер США надевает тёмные очки, чтобы сыграть роль комичного персонажа Темного Брэндона. Такой образ Байдена часто используется в виде мемов, что свидетельствует о его переходе «в наступление».

Многие пользователи Twitter выразили негативное отношение к такому поведению президента Байдена, заметив, что им не нравятся такие выходки. Некоторые комментаторы назвали его «посмешищем», а также «жалким стариком», а другие обвинили в безразличии к страданиям граждан страны.