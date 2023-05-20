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Американские эксперты прокомментировали видеозапись работы ЗРК Patriot в Киеве в ночь уничтожения комплекса и заявили о серьезных сомнениях в умении ВСУ использовать это вооружение. Они отметили, что боевики украинской армии стреляют из ЗРК как из пулемета.

На кадрах видно, что в считанные секунды “Пэтриот” выпускает в небо все ракеты общей стоимостью в 100 миллионов долларов. При этом подтвердить попадание хоть по одной воздушной цели Киев не может, хотя ежедневно твердит, что “все ракеты ВС РФ сбиты”.

Эксперты скептически относятся к подобным заявлениям Киева. Они отмечают, что ВСУ действительно могут сбивать какую-то часть ракет. Но она явно не является основной. Да и без подобных перехватов ВС РФ не смогли бы вычислять местоположение зенитно-ракетных комплексов и уничтожать средства ПВО.

Напомним, что 19 мая Украина заявила, что ЗРК Patriot, который был поражен российской ракетой “Кинжал”, уже восстановлен и находится в рабочем состоянии. Однако на просьбу журналистов показать отремонтированный комплекс военные ответили категорическим отказом.

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