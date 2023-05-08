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Тяжелая ситуация для ВСУ в Артемовске (украинское название Бахмут) стала еще сложнее. Так называемая «бахмутская мясорубка» превратилась в настоящий ад для украинских боевиков. По укрепленным позициям ВСУ в Артемовске и Часовом Яре ВКС России применили планирующие авиабомбы.

Массированные удары российской авиации позволили штурмовым группам ЧВК «Вагнер» взять «Гнездо» ВСУ в западной части города – ряд высотных зданий, которые украинские военнослужащие использовали в качестве укрепрайона. Многие военные корреспонденты написали, что ранее называемая «бахмутская мясорубка» теперь именуется «бахмутской печью».

Помимо ударов по позициям ВСУ в Бахмуте, российскими силами были нанесены массированные удары по тыловым военным объектам на территории Украины. В Одессе был нанесен удар по аэродрому, где находились беспилотные летательные аппараты, предназначенные для атаки на Крым. Но, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, угроза от дронов ВСУ все еще велика. Он подчеркнул, что украинская армия успела подготовить не менее 10 тысяч БПЛА.

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