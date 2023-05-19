Российские войска в СВО на Украине провели тактические и оперативные усовершенствования, которые теперь решающим образом оказывают влияние на ход конфликта. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниэл Л. Дэвис, бывший подполковник армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«По состоянию на ноябрь 2022 года было бы справедливо сказать, что российское военное командование в эффективности своих действий во многом уступало украинскому. Многие эксперты на Западе пришли к выводу, что Россия останется тактически неспособной на протяжении всей войны», – отмечает Дэвис, и обращает внимание: «Однако мало кто заметил, что теперь маятник на поле боя сместился».

Очень многие из западных военных аналитиков так и не смогли осознать, что у России гораздо больше возможностей для ведения высокоинтенсивных боевых действий: как с точки зрения материальных средств, так и личного состава. Кроме того, российская история изобилует примерами того, как страна неудачно начинала военные действия, терпела большие потери, а затем восстанавливалась, чтобы переломить ситуацию.

«Когда Россия, со своей стороны, столкнулась с перспективой ожесточенных городских сражений – под Киевом, Харьковом и Херсоном – их военное командование предпочло отказаться от каждого из них, создав более крепкие оборонительные позиции в других местах. Украина же предпочла сражаться за свои крупные города. Результаты говорят сами за себя. За последние 15 месяцев конфликта Украина провела четыре крупных городских сражения против России, в каждом из которых потери становились все более значительными: в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и совсем недавно в Бахмуте – и все из них проиграла», – указывает военный обозреватель 19FortyFive.

«Еще в декабре было ясно, что Украина не сможет удержать Бахмут. Как только российские войска обошли фланги города и взяли под огневой контроль все дороги, поддерживающие гарнизон, шансы удержать город упали почти до нуля. Решение украинского генерального штаба защищать Бахмут до конца еще скажется серьезными негативными последствиями на все оставшееся время продолжения конфликта», – пишет Дэвис.

Украина, решив бороться за крупные города, в итоге несла ошеломляющее количество военных потерь, и в конце концов – теряли и сами эти города. В четырех крупнейших городских сражениях Украина потеряла убитыми и ранеными многие десятки тысяч бойцов, а также огромное количество техники и боеприпасов.

«Судя по огневому превосходству российской стороны, наиболее вероятному как примерно 10 к 1, Украина, несомненно, понесла в этих боях значительно больше потерь, чем русские. Но даже если бы стоимость была равной, у России имеются еще миллионы человек, из которых можно было бы набрать больше бойцов, и крупные внутренние промышленные мощности для производства всех боеприпасов, которые им могут потребоваться», – отмечает американский обозреватель.

Он также подчеркивает: более важно, что Россия учится на своих прежних многочисленных тактических ошибках, и данные свидетельствуют о том, что они совершенствуются тактически, одновременно расширяя свои промышленные мощности.

В итоге Украина сейчас стоит перед дилеммой: должна ли она использовать свои последние наступательные возможности в надежде «на последнем издыхании» нанести тяжелую рану противнику, или сохранить их на случай, если Россия начнет собственное летнее наступление? Задав этот вопрос, Дэвис привел свое мнение: для Украины не существует никакого реального пути к военной победе.

«Вашингтон уже предоставил Украине львиную долю всей военной и финансовой помощи, включая многие из наших самых современных бронетехники, артиллерии, реактивных снарядов и реактивных снарядов. Байден даже санкционировал отправку самолетов F-16. Но США не могут – и не должны – брать на себя обязательства по оказанию такой же поддержки в еще одном году продолжения конфликта, если он будет затянут так надолго», – пишет обозреватель.

При этом, Украина может рассчитывать лишь на строго ограниченное количество самолётов F-16.