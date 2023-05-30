Запад начал убеждать Украину, что ей следует счесть «достаточным» всего лишь несколько десятков истребителей F-16 американского производства F-16, чтобы попытаться оказать противодействие применение планирующих бомб российскими ВКС. На это указывает опубликованная в Newsweek подборка мнений западных военных экспертов. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Украине может понадобиться всего несколько десятков самолетов F-16 американского производства в сочетании с обученными на Западе пилотами, чтобы иметь достаточные силы для воздушных операций», – такой вывод сделали военные эксперты, опрошенные Newsweek, по поводу количества западных истребителей четвертого поколения, на поставки которых может рассчитывать Киев.

«Ни одна страна еще не сделала шаг вперед, чтобы предоставить одномоторные многоцелевые F-16, которые, по мнению аналитиков, являются наиболее вероятным выбором среди других самолетов, таких как шведский Gripen или французский Rafale. F-16 используются многими западными военно-воздушными силами, и это одна из причин, по которой эксперты говорят, что это лучший выбор, чем другие сопоставимые истребители», – указывает Newsweek.

В январе Киев заявил, что ему потребуется «около 200 F-16 для защиты своего неба». Тем не менее, эксперты на Западе предполагают, что Украине, со всей очевидностью, не нужно столько самолетов, сколько она запросила, чтобы существенно укрепить свою авиацию.

«Учитывая несоответствие между нынешними парками самолетов, любые F-16 будут иметь значение. Однако, чтобы быть решительным, украинцам потребуются десятки F-16 с хорошо подготовленными пилотами и наземными техниками», – сказал Newsweek отставной коммодор авиации Эндрю Кертис. бывший высокопоставленный офицер британских Королевских ВВС. С важным дополнением: что в этом году подобное совсем маловероятно осуществить в полной мере.

Расчеты по поставкам самолетов в решающей степени зависят от того, сколько подготовленных украинских пилотов сможет поднять их в небо. «Но даже разумный минимум, то есть от 24 до 30 истребителей F-16, заметно изменит украинские возможности», – считает Дэвид Джордан, содиректор Института авиации и космонавтики при Лондонском Королевском колледже.

Бывший командующий британских Королевских ВВС маршал авиации Грег Бэгвелл предполагает намного более амбициозные масштабы. «Украине, вероятно, понадобится до 100 F-16, но для начала, безусловно, это число должно быть более 60», – заявил он на запрос Newsweek. Впрочем, Бэгвелл добавил, что «может быть проведена переоценка того, сколько F-16 Украина может получить в дальнейшем после того, как будут доставлены первоначальные партии».

Однако, подчеркивают эксперты, украинским ВВС потребуется в целом больше самолетов, чем они могут активно задействовать в однократных боевых вылетах. Истребители не могут работать непрерывно без технического обслуживания, и использование Украиной F-16 в столь же решающей степени, как и в отношении пилотов, зависит от количества обученного наземного персонала и уровня их подготовки.

«Украинские пилоты смогут обучиться летать на F-16 в течение нескольких месяцев, но киевским военным потребуется гораздо больше времени, чтобы наладить полноценную эксплуатацию любых новых западных платформ», – сказал Newsweek бывший британский военный офицер Фрэнк Ледвидж.

Если ВВС Украины в конечном итоге все же получат самолеты американского производства, они «вряд ли будут рисковать F-16 в наступательных встречных действиях или ударных операциях», – сказал Кертис. Он добавил, что они могут быть использованы для укрепления существующего украинского ракетного потенциала класса «земля-воздух», а также для защиты жизненно важной инфраструктуры страны от точечных ударов российских ВКС.

Все опрошенные Newsweek эксперты сошлись в едином мнении: поскольку существует уже несколько поколений модификаций F-16, Украина, скорее всего, получит заметно более старые версии. Но, тем не менее, для этих самолетов вполне может быть доступно несение более совершенных и дальнобойных вооружений, чем те, что имеются сейчас в арсенале украинских ВВС.

Западные эксперты (в частности, Бэгвелл и Джордан) предполагают, что подобное вооружение F-16 может включать ракеты средней дальности AIM-120 класса «воздух-воздух» или противорадиолокационные ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-88 HARM.