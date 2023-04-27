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Украинский ресурс Status Quo сообщает, что жители Харьковской области жалуются на ворон, которые начали переносить мины. Птицы схватывают «лепестки», разложенные боевиками ВСУ за городом, и переносят их в жилые районы.

Дмитрий Стрелков, замзаведующего культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка, рассказал, что ситуация довольно неожиданная, но она вполне допустима. В ГСЧС Украины утверждают, что мины-«лепестки» могут появляться на городских улицах не только из-за птиц.

Боевики ВСУ неоднократно забрасывали мины-«лепестки»  в жилые района Донецка, в результате чего есть пострадавшие люди, в том числе и дети. Взрывное устройство может повредить ноги, полностью оторвать стопу, а в некоторых случаях сразу привести к гибели на месте, если на «лепесток» встанет ребенок.

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