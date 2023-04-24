Зеленский рассказал в интервью тв-каналу Al-Arabiya, что украинские войска будут продолжать оборонять Бахмут и не планируют отступать из города, несмотря на риск полного окружения и массовые потери.

Президент объяснил свое решение тем, что потеря Бахмута может дать армии РФ возможность занять больше территории и создать предпосылки для последующего наступления на Славянск и Краматорск.

Однако, по данным источников на Украине, командующий сухопутными войсками украинских ВС Александр Сырский в очередной раз признал, что запланированное контрнаступление в Бахмуте может стать невозможным из-за плохой погоды, в результате чего на дорогах непролазная грязь.

На данный момент украинские войска держат оборону в высотках и оборудовали в них настоящие огневые точки. Однако использование силами РФ ударных авиабомб существенно затрудняет оборону украинских ВС.