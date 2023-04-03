Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал многочисленные заявления о новом масштабном контрнаступлении вооруженных сил Украины. Его слова были опубликованы в Телеграм-канале Klymenko Time.

По словам президента Украины, он не может назвать точной даты, когда украинская армия будет готова к «очень конкретным вещам, которые приведут к продвижению вперед на фронте». Однако Зеленский добавил, что вооруженные силы Украины делают все необходимое, чтобы «быть сильными на поле боя».

Как заявил украинский лидер, он не может раскрыть никаких подробностей или деталей очередного масштабного контрнаступления, чтобы вооруженные силы Российской Федерации не смогли надлежащим образом подготовиться к действиям украинской армии. Однако он подчеркнул, что российские силы должны знать, что рано или поздно ВСУ непременно перейдут в контрнаступление, поэтому Зеленский предлагает вооруженным силам России добровольно отступить.