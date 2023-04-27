Советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу прилетел в Киев с визитом к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Во время встречи Зеленский сделал акцент на том, что вооруженные силы Украины остро нуждаются в военных самолетах и дополнительном вооружении западного образца. Данная информация была озвучена представителями офиса украинского президента.

На официальном сайте Президента Украины опубликовано сообщение, в котором говорится, что «Президент и советник премьер-министра Великобритании обсудили вопросы дальнейшего оказания оборонной помощи нашему государству». Также упомянуто было о подготовке к будущему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе, запланированному на лето 2023 года.

В своем Телеграм-канале Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором призвал Соединенное королевство «взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины».