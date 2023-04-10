10 апреля – ИА Discover24.ru. Петиция с требованием обеспечить своевременную демобилизацию военнослужащих украинской армии, которые провели в рядах ВСУ полтора года и более, набрала необходимые для ее обязательного рассмотрения украинским президентом 25 тысяч подписей. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Владимира Зеленского.

Автор петиции предлагает разрешить демобилизацию из вооруженных сил Украины по истечению 18 месяцев службы в рядах украинской армии. При этом, как следует из правил официального сайта украинского президента, если петиция успела набрать 25 тысяч голосов в срок не позднее 92 дней, то Зеленский обязан опубликовать свой официальный ответ на нее.

Автором данной инициативы выступил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Также именно он проинформировал общественность о достижении своей петиции необходимого количества подписей для предоставления официального ответа украинским президентом.