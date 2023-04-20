Истребитель-перехватчик МиГ-31 не раз продемонстрировал свое превосходство перед любыми другими истребителями, задействованными в продолжающемся украинском конфликте. Согласно отчету британского Королевского института объединенных служб (RUSI), именно МиГ-31 сбил множество украинских боевых самолетов своими мощными ракетами Р-37М во время высотного патрулирования. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

«МиГ-31 считается одним из самых мощных самолетов благодаря своим впечатляющим возможностям и передовым технологиям. Он способен обнаруживать и отслеживать самолеты противника на больших расстояниях и с большой точностью запускать мощные ракеты. Выдающиеся характеристики МиГ-31 подтвердили его превосходство над всеми другими истребителями, задействованными в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной, что принесло ему репутацию наиболее высокоэффективной системы вооружения», – пишет индийская The EurAsian Times.

Это издание также сообщило об участии МиГ-31 в проходящих сейчас учениях по проверке боеготовности Тихоокеанского флота России и авиационных частей Восточного военного округа. Согласно заявлению Минобороны России, в ходе внезапной проверки «в сложных метеоусловиях экипаж самолета МиГ-31 Тихоокеанского флота успешно осуществил перехват и уничтожение самолета «условного противника», нарушившего воздушную границу РФ».

В ходе продолжающегося украинского конфликта мощный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 проявил себя самым грозным противником для ВВС Украины, указывают военные эксперты британского аналитического центра RUSI.

Согласно их недавнему отчету, именно МиГ-31 (который в кодировке НАТО именуется Foxhound) «сбил множество украинских боевых самолетов своими мощными ракетами Р-37М «Вымпел» класса «воздух-воздух» во время высотного патрулирования». В отчете особо выделены «серьезные проблемы, с которыми сталкиваются украинские летчики-истребители» из-за ракет большой дальности Р-37М, выпущенными с истребителей МиГ-31БМ, «противостоять которым оказалось крайне тяжело».

Помимо этого, другие варианты российских МиГ-31, оснащенные ударными боеприпасами большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и современными крылатыми ракетами, в ходе своих боевых операций «нанесли сокрушительные удары по украинским наземным военным объектам».

Военные аналитики RUSI при этом отмечают: «Несмотря на то, что ВВС России значительно превосходят ВВС Украины по силе и численности, Украина эффективно реализовала стратегию защиты своего воздушного пространства, развернув крупную сеть систем ПВО и зенитных средств. Эта стратегия фактически помешала российским истребителям установить господство над украинским воздушным пространством».

В отчете RUSI также упоминается, что украинским войскам «удалось сбить несколько российских истребителей на ранних стадиях конфликта», но в их перечне нет ни одного МиГ-31. «Украинским самолетам и ракетам ПВО не хватает нужных характеристик скорости, дальности и высоты, необходимых для эффективного поражения перехватчиков МиГ-31», – пояснили британские эксперты.

Также они отметили, что сравнительно недавно введенная ВКС России новая тактика «оборонительного патрулирования» стала высокоэффективным средством против периодически совершавшихся атак со стороны украинских штурмовиков и истребителей, подобные действия которых на данный момент фактически прекратились.

В настоящее время в составе ВВС России имеется три полка истребителей МиГ-31БМ общей численностью около 90 самолетов, и все они находятся в полной боеготовности. Ранее Forbes сообщал, что как минимум один из этих полков был переброшен на крымскую авиабазу Бельбек «для ведения операций воздушного патрулирования и перехвата украинских самолетов».

Обозреватель Forbes при этом напомнил, что на различных этапах российской специальной военной операции на Украине Россия использовала вариант МиГ-31, оснащенный гиперзвуковыми ракетами Х-47 «Кинжал». По его утверждению, вариант стандартного перехватчика МиГ-31БМ также изначально предполагался как самолет-носитель комплекса «Кинжал», но позже в качестве специализированной платформы для этой ракеты была создана новая модификация МиГ-31К.