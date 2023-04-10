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10 апреля – ИА Discover24.ru. Во время специальной операции по защите Донбасса российские военнослужащие под командованием лейтенанта Константина Громова обеспечивали безопасность колонны для освобождения одного из населенных пунктов от националистов. Об этом пишут «Известия».

Подступая к поселку, Громов обнаружил маскированные огневые точки боевиков. Решив штурмовать позиции националистов, взвод незаметно подобрался к ним на дальность ведения огня, после чего внезапно атаковал.

Начав бой, взвод быстро подавил пулеметные точки боевиков благодаря неожиданности нападения.

Во время боя Громов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить своим подразделением и эвакуировался с поля боя только после ликвидации врага.

За проявленное мужество и героизм, лейтенант Громов был награжден орденом Мужества.

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