Корпорация Lockheed Martin официально признала, что не сможет поставить в 2023 году запланированное ранее количество истребителей F-35 Lightning II по причине продолжающихся неудач с модернизацией самолета. Об этом сообщают западные военные СМИ. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

В интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Питер Сучиу назвал очередные задержки с поставками F-35A в 2023 году «хорошей новостью для Пекина», поскольку недавно опубликованное в Китае исследование уровней потенциальной угрозы военных самолетов США показало, что именно этот тип истребителей, вероятно, будет «наиболее универсальным и боеспособным».

Корпорация Lockheed Martin пояснила, что не сможет поставить столько F-35, сколько планировала, из-за задержек, связанных с обновлением технологии. Кроме того, трехмесячная пауза в поставках двигателей, взятая в конце прошлого года после очередной аварии одномоторного F-35, также затормозила программу.

Буквально в прошлом месяце Пентагон объявил, что отказывается от своих усилий по разработке широко разрекламированного «адаптивного двигателя нового поколения для истребителя F-35». Вместо этого американские военные и компания Pratt & Whitney решили продолжать и модернизировать прежний двигатель модели F135.

Планы Lockheed Martin по поставкам на 2023 год включали 156 самолетов F-35. Пока не ясно, сколько самолетов компании не хватит. Поставки двигателей F-35 возобновились в конце февраля.

Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет сообщил журналистам, что задержки поставок F-35 в этом году также в значительной степени вызваны проблемами с программным и аппаратным обеспечением.

Издание Military Watch (MW) по этому поводу сообщило, что разрабатываемые в настоящее время обновления «должны обеспечить F-35 улучшенными дисплеями, компьютерной памятью и вычислительной мощностью в рамках усилий по доведению самолета до стандарта Block 4».

Хотя ожидается, что этот пакет модернизации будет подготовлен даже несколько раньше, чем предполагали недавние прогнозы (так, исполнительный директор программы F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт 29 марта сообщил в своем отчете конгрессменам, что данная модернизация поступит не раньше декабря 2023 года, а скорее всего – в апреле 2024 года), «но текущие задержки были лишь одними из последних в длинной череде событий, которые вызвали острую критику со стороны законодателей», – отмечает MW.

F-35 – единственный истребитель нового поколения, находящийся на данное время в производстве в западном мире. На его поставки также рассчитывает быстро растущее число оборонных клиентов США, как в странах НАТО, так и за его пределами, включая Японию, Южную Корею, Сингапур и Израиль.

Помимо крупного перерасхода средств (на сумму уже более 150 миллиардов долларов), программа выпуска F-35 гораздо более серьезно страдает от нарастающих огромных задержек. Истребитель начал вводиться в эксплуатацию только в 2015 году – спустя целых 15 лет после его первого демонстрационного полета.

Для сравнения, его непосредственный предшественник – истребитель четвертого поколения F-16 – поступил на вооружение всего через четыре года после своего первого полета, а конкурирующий китайский истребитель пятого поколения J-20 поступил на вооружение всего через шесть лет после того, как впервые поднялся в воздух в 2011 году.

«Несмотря на очень длительный период разработки, F-35 по-прежнему считается далеким от готовности к интенсивным боям, при этом около 800 его конструктивных недостатков все еще числятся не устраненными, и более того – быстрыми темпами продолжают обнаруживаться новые дефекты. Все это время показатели боеготовности остаются чрезвычайно низкими, в основном из-за недостатков двигателя, и растущие проблемы показали мало признаков решения», – указывает MW.

По мнению аналитиков издания, следует ожидать, что Пентагон «резко сократит заказы на F-35 по сравнению с предыдущим прогнозом на парк из более 3000 самолетов, в первую очередь из-за серьезного перерасхода эксплуатационных расходов на этот тип истребителя, а также из-за растущих возможностей жизнеспособных альтернатив, включая новые поколения беспилотных самолетов».