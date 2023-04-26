Телеграм-канал украинского ресурса «Страна.uа» опубликовал информацию о том, что военком Одесской области, где поступает больше всего жалоб на скандалы во время мобилизации, значительно обогатился с того момента, как начались боевые действия в стране.

По данным бывшего депутата Игоря Мосийчука, мать военкома, Надежда Борисова, стала собственницей виллы в испанском городе Марбелья стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро, которая была построена в 2017 году.

Также военком привез в Украину премиальный Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска на сумму более $200 тыс., зарегистрированный на имя его супруги Александры.

По словам Мосийчука, Борисов получает значительный теневой доход от продажи украинцам «белых билетов» (военный билет с освобождением от службы). На данный момент сам Борисов не прокомментировал эти обвинения.