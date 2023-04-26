Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол» смогла блокировать сигнал глобальной системы позиционирования (GPS), что в итоге нарушило «синхронизацию» наземных терминалов спутникового интернет-сервиса Starlink на Украине. Об этом сообщают западные СМИ и военные аналитики. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Просочившиеся документы из Пентагона указали на ранее малоизвестную российскую систему РЭБ, о которой, казалось, забыли с 2020 года, и которую американские военные идентифицировали после того, как она смогла заглушить на Украине спутниковую связь сети Starlink, развернутой компанией SpaceX.

«Это в первую очередь подтверждает предыдущие заявления генерального директора SpaceX Илона Маска о настойчивых попытках России заглушить спутники сети Starlink. Позднее Маск также делал заявления, но уже в поддержку позиции России в конфликте, особенно в отношении Крыма, выдвинув свой мирный план для Киева и Москвы. К февралю этого года он окончательно принял меры, которые «ограничили» возможности Украины использовать Starlink в военных целях», – указывает The EurAsian Times.

Издание напомнило, что Украина широко использовала интернет-сети Starlink в своих беспилотниках для проведения атак на территории России и Крыма. Starlink также стал «жизненно важным инструментом» для украинского военного командования, которое полагалось на небольшие портативные терминалы для связи на поле боя и передачи разведданных.

Впрочем, недавняя утечка из документов Пентагона предполагает, что российская РЭБ довольно успешно блокировала/глушила сигналы Starlink на приемниках и терминалах, используемых Украиной. Однако остается неясным, каким именно способом российские войска реализовали свое «вмешательство» и «глушение».

По мнению украинского журналиста Константина Рыженко, российские помехи напрямую никак не влияли на передачу данных между спутниками Starlink или наземными терминалами. Скорее всего, они были нацелены на модуль GPS, отвечающий за синхронную работу терминала со спутником, и тем самым подавляли работу терминалов.

«Хотя сама сеть Starlink кажется невосприимчивой к РЭБ на частотах спутниковой связи, в ее структуре есть модули GPS, который, к сожалению, уязвим для электронных помех. При глушении сигнала GPS Starlink не может идентифицироваться в сети, и даже после успешной регистрации его скорость снижается вплоть до полной потери связи», – пояснил Рыженко.

Согласно сообщению Washington Post, эта версия подтверждает более ранний анализ западного военного аналитика Барта Хендрикса, который в своем отчете за ноябрь 2020 года пришел к выводу, что «Тобол» работает за счет «глушения нисходящей линии связи» – то есть когда он ставит помехи сигналам со спутника на наземные терминалы или приемные станции.

Другой формой является «глушение восходящей линии связи». Здесь сигнал помех смешивается с исходной трансляцией, «что искажает информацию, которую получают все пользователи этого спутника», по оценкам Хендрикса. Эксперт также отметил, что глушение нисходящего канала имеет меньшую область действия.

Американский военно-аналитический центр, именующий себя как Фонд «Безопасный мир» (SWF), указывает, что Вооруженные силы России имеют «как минимум семь комплексов «Тобол», все они расположены рядом с объектами, отслеживающими спутники».

В отчете SWF, который опирается на общедоступную документацию, в том числе на научные рецензии, опубликованные в России, говорится, что комплекс «Тобол» был введен в строй с официальной целью «защиты российских спутников от помех». Но поскольку основные технические принципы остались прежними, теперь этот комплекс, похоже, был просто перепрофилирован для наступательного подавления спутниковой связи у противника, считают западные эксперты.

В частности, «Тобол», по заявлению его разработчиков, способен определять «модуляцию навигационных сигналов с точностью 90% при соотношении сигнал/шум 30 децибел». Он также может принимать и глушить «несанкционированные» сигналы, посылаемые на спутники и ретранслируемые через спутники на землю. Именно эти возможности «двойного назначения» (и оборонительные, и наступательные) сейчас привлекли внимание американских военных аналитиков.