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Портал «Русская весна» раскрыл подробности массированного налета украинских беспилотников на Крымский полуостров. Отмечается, что дроны атаковали не только Казачью бухту, где возник пожар на нефтебазе, но еще и Южную.

ПВО РФ несколько часов сбивала дроны противника автоматическим огнем зенитно-ракетных комплексов. Чтобы не вскрывать местоположение ЗРК, ракеты не запускались, поясняют военные корреспонденты.

Один из дронов заглушила станция РЭБ, еще один был сбит средствами противовоздушной обороны на другом участке, на который также осуществлялась атака.

Напомним, сенатор Совфеда Ольга Кивитиди призвала жестко ответить Киеву на этот налет, уничтожив нефтехранилища в Одессе, являющейся одной из крупнейших военных без ВСУ.

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