Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди потребовала в ответ на удар беспилотника по Крыму уничтожить все нефтехранилища в Одессе. Она заявила, что России пора прекращать «медленные танцы», так как на них нет времени.

По словам Ковитиди, удар беспилотника, спровоцировавший сильный пожар в Казачьей бухте, должен стать последней каплей в чаше терпения. Необходимо действовать в ответ и делать это максимально жестко.

«Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», – заявила сенатор.

Также она призвала как можно скорее принять стратегическое решение о нейтрализации Одессы, как военной базы ВСУ.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что пожар на нефтебазе не угрожает гражданским объектам.