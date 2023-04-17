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Согласно информации портала «Русская Весна», украинские боевики продолжают подготовку к предполагаемому контрнаступлению весной.

Однако недавно опубликованные кадры, на которых заснята боевая техника и сосредоточение украинских войск, не являются доказательством огромной мощи армии Украины. Эта картина может быть обычной для любого полигона и не показывает реального боевого потенциала армии.

Стоит отметить, что аналогичные кадры появляются и со стороны ВС России, где также проходят подготовку военнослужащие.

Кроме того, военные корреспонденты издания «Русская Весна» уточняют, что опубликованный видеоматериал был снят в марте 2020 года, а ВСУ уже тогда высмеивали за неумелые попытки продемонстрировать свою силу.

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