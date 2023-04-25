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Подразделения вооруженных сил Украины подорвали телевышку во время отступления из западных кварталов в Артемовске (украинское название Бахмут). Соответствующие кадры с взорванной телебашней были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации украинских ресурсов, на западной окраине Артемовска была уничтожена телевизионная вышка, при помощи которой в Артемовском районе осуществлялась трансляция телевизионного и радиосигналов, чтобы предотвратить возможность использовать ее для трансляции российских телеканалов.

Сообщается, что телевышка была расположена в районе Индустриального колледжа, который находится на западной окраине Артемовска. На опубликованных кадрах, видно, что массивная 85-метровая телевышка теперь лежит на земле.

При этом штурмовые группы ЧВК «Вагнер» при поддержке с флангов десантников Южного военного округа продолжают выдавливать подразделения вооруженных сил Украины с западных окраин Артемовска.

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