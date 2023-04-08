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8 апреля – ИА Discover24.ru. Представители областной администрации Херсонской области заявили об очередной атаке ВСУ по мирной инфраструктуре Херсонской области. На этот раз украинские боевики совершили обстрел школы в селе Макаровка. Удар был осуществлен вечером 7 апреля.

Согласно информации Херсонской администрации, в сторону населенного пункта ВСУ выпустили девять ракет HIMARS. Шесть из них были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, а три ракеты попали в здание школы в селе Макаровка. В момент попадания снарядов в учебном заведении никого не было.

Ранее сообщалось, что 7 апреля ВСУ нанесли удары по Донецку. Украинские боевики применили орудия стандартного натовского 155-миллиметрового калибра и снаряды реактивных систем залпового огня. В результате атаки националистов пострадало 18 мирных жителей. Украинской стороной намерено выбираются в качестве основных целей самые оживленные места в городе. На этот раз атака пришлась на крытый рынок.

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