Вооруженные силы Украины несут огромные потери на фронте не только личного состава, но также и бронетехники, систем противовоздушной обороны и артиллерийских установок. Поэтому командование украинской армии приняло решение использовать на линии фронта орудия 1947 года выпуска.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видеоролик, на котором показано применение вооруженными силами Украины 100-мм зенитных орудий КС-19, разработанных еще в 1947 году и принятых на вооружение в 1948. На кадрах видно, как в поле стоит четыре орудия одно из которых производит выстрел.

Несмотря на тот факт, что орудие разрабатывалось для уничтожения воздушных целей, командование вооруженных сил Украины хочет применить их на фронте для борьбы с наземными целями.

Напомним, что 24 февраля вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.