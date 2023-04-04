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Ученые факультета медицины Королевского колледжа и Университета Рединга провели новое исследование, согласно которому ежедневное потребление черники способно улучшить здоровье человека. Всего горсть этих ягод в день способны выделить в человеческом организме необходимое количество активных веществ, благотворно влияющих на познавательные способности мозга, улучшающих память, ускоряющих реакцию и снижающих артериальное давление.

В исследовании приняли участие 61 человек (мужчины и женщины) в возрасте от 65 до 85 лет. Часть испытуемых на протяжении трех месяцев ежедневно употребляли напиток, сделанный на основе порошка из дикой черники. Остальная группа употребляла плацебо.

Данные о состоянии здоровья испытуемых были собраны в начале эксперимента и по его завершении. По итогу выяснилось, что участники, употреблявшие на протяжении трех месяцев напитки из черничного порошка, отмечали значительное улучшение самочувствия. Специалисты выяснили, что у этой группы испытуемых улучшилась память, точность при выполнении заданий на внимание и снизились показатели артериального давления.

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