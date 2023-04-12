12 апреля – ИА Discover24.ru. По сообщению пресс-службы Министерства обороны России, на Красно-лиманском направлении произведены удары по объектам боевиков киевского режима при помощи авиационных средств поражения, в результате чего были уничтожены командные пункты противника, места скопления техники и живой силы, а также украинские дроны.

На Невском и Торском участках российским бойцам удалось отбить атаку со стороны неприятеля, при этом боевики Вооруженных сил Украины понесли большие потери в живой силе, а также лишились своей техники.

Ранее сообщалось, что на Южно-донецком и Запорожском направлениях были нанесены удары российской авиации и артиллерии по подразделениям украинский армии сразу в нескольких населенных пунктах.