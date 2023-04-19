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ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ на Артемовском направлении, накрыв выдвинувшиеся в атаку подразделения артиллерийскими снарядами, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что Киев двинул свои подразделения одновременно в районе Константиновки и Часова Яра, однако их план был разгадан. По противнику нанесли удары фронтовая авиация и артиллерия, уцелевшие боевики были вынуждены отступить.

Военное ведомство также сообщает о 300 ликвидированных боевиках ВСУ и наемниках интернационального легиона за минувшие сутки. Кроме того, на Авдеевском направлении уничтожены две бригады украинской армии, пытавшиеся сдержать натиск ВС РФ.

Напомним, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о начавшемся на востоке контрнаступлении ВСУ. По ее словам, оборона Артемовска и Авдеевки, а также вылазки с целью деблокировать Артемовск – это и есть «элементы контратакующих действий».

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