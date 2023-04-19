Замминистра обороны Украины Анна Маляр громогласно заявила, что контрнаступление ВСУ уже началось на территории Донбасса. Но затем сообщила, что речь идет о каких-то его «элементах» в стратегическом смысле.

По словам Маляр, украинские войска ведут оборонительные действия в Артемовске и Авдеевке, пытаются сдерживать стремительное продвижение ВС РФ и мощный натиск. Также они проводят подготовительные мероприятия. Все это в связке якобы и является «элементами контрнаступления».

Напомним, военные эксперты РФ неоднократно называли главным направлением контратакующих действий ВСУ Запорожскую область. Не исключено, что на Донбассе Киев пытается отвлечь внимание российских войск от этого участка, а также ищет варианты для «деблокирования» Артемовска.