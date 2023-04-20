Бойцы вооруженных сил Российской Федерации группировки «Восток», используя комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин», определили местоположение украинской гаубицы и уничтожили ее точным выстрелом из артиллерийского орудия «Мста». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра «Восток» Александра Гордеева.

По его словам, украинский артиллерийский расчет был обнаружен при помощи комплекса контрбатарейной борьбы «Пенициллин» в окрестностях населенного пункта Новоселовка. После чего цель была уничтожена в результате точного попадания из САУ «Мста» ВС России.

На Запорожском направлении был сбит один беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа расчетом комплекса ПВО «Тор». Также в результате точного артиллерийского огня был уничтожен склад с боеприпасами в окрестностях населенного пункта Каменское, бронемашина возле поселка Степовое, пикап в окрестностях населенного пункта Щербаки и ликвидировано более 10 боевиков украинских подразделений.