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Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что житель Уфы мог заразиться толстым 120-сантиметровым бычьим цепнем через недостаточно приготовленное мясо. Об этом пишет «Лента.ру».

Также, по его словам, ленточный червь может передаваться человеку не только через обычное мясо крупного рогатого скота, которое включено в постоянный рацион, но и от диких животных, если их мясо не было достаточно обработано термически перед употреблением.

Если не принимать антигельминтные препараты, паразит может продолжать развиваться в организме человека и достигать не только длины в 120 сантиметров, но и еще больших размеров. Врач добавил, что препараты против гельминтов лучше принимать раз в два года.

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