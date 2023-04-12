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12 апреля – ИА Discover24.ru. Представители Минобороны РФ заявили, что командование Вооруженных сил Украины пыталось перебросить в Артемовск резервы для укрепления обороны города, но они были подвержены массированному удару бойцов российской группировки войск «Юг» на подходе к городу.

По данным источника, военные Украины пытались войти в город со стороны Богдановки и Часов Яра, однако попали под артиллерийский и авиационный удары.

Всего за прошедшие 24 часа ракетные войска и артиллерия армии РФ вступали в боевые действия 52 раза, при этом выполняли сложные боевые задачи. Также было отмечено, что пилоты ВКС России совершили в общей сложности восемь вылетов.

По словам представителей ведомства, за сутки российские военные взяли под контроль три новых квартала в Артемовске и продолжают вытеснять украинских боевиков с территории города.

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